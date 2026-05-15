Leone alla Sapienza senza la lectio | resta l’oltraggio di Ratzinger censurato
Nel 2008, il papa Benedetto XVI, noto per aver sostenuto la compatibilità tra fede e ragione, non ricevette la dignità accademica richiesta durante un evento alla Sapienza. La cerimonia si concluse senza la lettura della «lectio» prevista, suscitando polemiche e proteste. La decisione di non consentire la tradizionale allocuzione pubblica rappresentò un’attenzione mediatica e un episodio che coinvolse anche motivazioni di carattere politico e culturale. La vicenda rimane un episodio significativo nella storia delle relazioni tra Chiesa e istituzioni accademiche in Italia.
C’è un Papa alla Sapienza. È un segnale: i templari del laicismo hanno perso qualche metro di egemonia. Ma ciò non basta a sanare la ferita che aprì la censura di Joseph Ratzinger nel 2008. Leone è andato alla Città universitaria per una visita pastorale e un discorso in aula magna; Benedetto XVI avrebbe dovuto tenere una lectio magistralis. Sembra una formalità; ma quel discrimine tiene in piedi il muro ideologico dei padroni dell’accademia. Il saluto di un pontefice, i partigiani della scienza infusa possono tollerarlo. E poi, Robert Francis Prevost è diventato la bestia nera di Donald Trump. Chi detesta il presidente Usa penserà che il nemico del nemico è un amico. 🔗 Leggi su Laverita.info
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