Leone alla Sapienza senza la lectio | resta l’oltraggio di Ratzinger censurato

Nel 2008, il papa Benedetto XVI, noto per aver sostenuto la compatibilità tra fede e ragione, non ricevette la dignità accademica richiesta durante un evento alla Sapienza. La cerimonia si concluse senza la lettura della «lectio» prevista, suscitando polemiche e proteste. La decisione di non consentire la tradizionale allocuzione pubblica rappresentò un’attenzione mediatica e un episodio che coinvolse anche motivazioni di carattere politico e culturale. La vicenda rimane un episodio significativo nella storia delle relazioni tra Chiesa e istituzioni accademiche in Italia.

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