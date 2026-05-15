L’elezione del nuovo presidente della Federcalcio è tutto un programma

L'elezione del nuovo presidente della Federcalcio si avvicina e i candidati ufficiali sono già noti. Si tratta di due figure, già in passato coinvolte nel mondo calcistico, che hanno annunciato pubblicamente la loro candidatura. Le procedure per le votazioni sono in corso e le candidature sono state presentate ufficialmente. La sfida tra i due candidati si svolgerà nelle prossime settimane, con il voto che deciderà chi guiderà l'organizzazione nei prossimi anni.

Il 14 maggio sono state ufficializzate le candidature per la presidenza della FIGC, la Federazione del calcio italiano, il cui presidente Gabriele Gravina si è dimesso dopo la terza mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. I nomi dei due candidati – Giovanni Malagò e Giancarlo Abete – non sono una novità. Entrambi sono molto noti nel contesto sportivo e calcistico, e la loro la candidatura era certa da settimane. La novità è che la FIGC ne ha pubblicato i programmi elettorali. Le elezioni del nuovo presidente della FIGC, più nota come Federcalcio, saranno il 22 giugno al Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel di Roma, mentre altrove già si staranno giocando i Mondiali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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