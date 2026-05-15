LEGO Stadium e Mondiali FIFA 2026 | intervista a Sara Gama
Durante un evento a Milano dedicato alla presentazione del LEGO Stadium, è stata condotta un’intervista a Sara Gama, una delle giocatrici più rappresentative del calcio italiano. L’evento si inserisce nelle iniziative di promozione in vista dei Mondiali FIFA 2026. La presentazione si è svolta nel quartiere di Portanuova e ha coinvolto diverse figure del mondo dello sport e del settore ludico. La conversazione con Gama ha affrontato aspetti legati alla crescita del calcio femminile e alle iniziative legate alla manifestazione sportiva internazionale.
In occasione della presentazione del LEGO Stadium nel quartiere di Portanuova a Milano, evento inserito nel percorso di avvicinamento ai Mondiali FIFA 2026, intervista esclusiva a Sara Gama, una delle figure più importanti della storia recente del calcio italiano. Storica capitana della Nazionale Italiana Femminile ai Mondiali FIFA 2019, oggi Capo Delegazione della Nazionale Femminile, Vicepresidente AIC e Consigliera Federale FIGC, Sara Gama analizza il momento del calcio femminile italiano, la crescita del movimento e le prospettive future in vista delle grandi competizioni internazionali. Focus su: Mondiali FIFA 2026 sviluppo del calcio... 🔗 Leggi su Oasport.it
LEGO Stadium e Mondiali FIFA 2026: intervista a Sara Gama
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