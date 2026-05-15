LEGO Stadium e Mondiali FIFA 2026 | intervista a Sara Gama

Durante un evento a Milano dedicato alla presentazione del LEGO Stadium, è stata condotta un’intervista a Sara Gama, una delle giocatrici più rappresentative del calcio italiano. L’evento si inserisce nelle iniziative di promozione in vista dei Mondiali FIFA 2026. La presentazione si è svolta nel quartiere di Portanuova e ha coinvolto diverse figure del mondo dello sport e del settore ludico. La conversazione con Gama ha affrontato aspetti legati alla crescita del calcio femminile e alle iniziative legate alla manifestazione sportiva internazionale.

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