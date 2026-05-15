Legacoop sul ritorno della Bandiera Blu | Merito delle scelte coraggiose compiute negli anni

Da riminitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Bandiera Blu torna a sventolare sulle spiagge di Rimini, suscitando interesse tra residenti e visitatori. Questa assegnazione si basa su criteri di qualità delle acque, servizi e gestione ambientale. La presenza di questa certificazione riflette le decisioni prese nel tempo dalle autorità locali per migliorare l’area. La relazione tra turismo e tutela ambientale diventa quindi un tema centrale, mentre si analizzano i risultati delle politiche adottate negli ultimi anni sulla costa romagnola.

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Il ritorno della Bandiera Blu sulle spiagge di Rimini riapre anche una riflessione più ampia sul futuro della costa romagnola, sul rapporto tra turismo e ambiente e sulle scelte amministrative compiute negli ultimi anni. A intervenire sul tema è Legacoop Romagna, che sottolinea la portata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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