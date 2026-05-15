Legacoop sul ritorno della Bandiera Blu | Merito delle scelte coraggiose compiute negli anni
La Bandiera Blu torna a sventolare sulle spiagge di Rimini, suscitando interesse tra residenti e visitatori. Questa assegnazione si basa su criteri di qualità delle acque, servizi e gestione ambientale. La presenza di questa certificazione riflette le decisioni prese nel tempo dalle autorità locali per migliorare l’area. La relazione tra turismo e tutela ambientale diventa quindi un tema centrale, mentre si analizzano i risultati delle politiche adottate negli ultimi anni sulla costa romagnola.
Il ritorno della Bandiera Blu sulle spiagge di Rimini riapre anche una riflessione più ampia sul futuro della costa romagnola, sul rapporto tra turismo e ambiente e sulle scelte amministrative compiute negli ultimi anni. A intervenire sul tema è Legacoop Romagna, che sottolinea la portata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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