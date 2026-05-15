Le serie Netflix più attese di giugno 2026

A giugno 2026, Netflix propone un mese ricco di novità e ritorni nel catalogo delle sue serie più popolari. Tra le produzioni più attese c’è il ritorno di una delle serie fantasy più apprezzate di sempre, “Avatar - La leggenda di Aang”, che torna con nuovi episodi. Accanto a questo, ci sarà anche una nuova serie thriller, ispirata a un noto filone narrativo, che promette di catturare l’attenzione degli spettatori. Il calendario di giugno si presenta quindi con un mix di grandi classici e novità.

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