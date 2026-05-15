Le lacrime della Madonna di Siracusa a Raffadali | 3 giorni di preghiera processioni e musica sacra
A Raffadali si sta svolgendo un evento religioso che dura tre giorni, durante i quali si svolgono processioni, momenti di preghiera e musica sacra. La comunità si riunisce per accogliere il reliquiario della Madonna delle Lacrime proveniente da Siracusa. Le celebrazioni coinvolgono i partecipanti in attività religiose e cerimonie pubbliche, creando un clima di devozione e condivisione. L’evento si inserisce nel calendario delle festività locali, attirando fedeli e visitatori da diverse zone della regione.
Raffadali si prepara ad accogliere il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa con tre giornate dedicate alla spiritualità, alla preghiera e alla partecipazione comunitaria. Dal 15 al 17 maggio la comunità ecclesiale raffadalese vivrà un intenso programma religioso che culminerà con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
DIRETTA LACRIMEDAMORE - La Settimana Santa 2026
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Settimana Santa: un calendario di celebrazioni tra processioni, veglie e momenti di preghiera
Vandalizzata l'edicola sacra a Nocera: distrutta la statua della MadonnaA Nocera Inferiore si è verificato un grave episodio di vandalismo ai danni di un’edicola sacra situata in via Nicotera.
Ultimo giorno dedicato alla Visita del Reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa ~Giovedì 14 maggio facebook
Siracusa, commosso addio ad Alessandro Schembari: i funerali al Santuario della Madonna delle LacrimeDurante l’omelia, Alessandro Schembari è stato ricordato come un grande lavoratore, sempre presente in famiglia e sul lavoro ... siracusanews.it
Aperte le candidature ai Premi San Martino d’Oro e Madonna delle Lacrime 2026Treviglio. Sono ufficialmente aperte le candidature per l’assegnazione dei Premi San Martino d’Oro e Madonna delle Lacrime 2026. Il sindaco di Treviglio Juri Imeri invita cittadini, enti e ... bergamonews.it