Le lacrime della Madonna di Siracusa a Raffadali | 3 giorni di preghiera processioni e musica sacra

Da agrigentonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Raffadali si sta svolgendo un evento religioso che dura tre giorni, durante i quali si svolgono processioni, momenti di preghiera e musica sacra. La comunità si riunisce per accogliere il reliquiario della Madonna delle Lacrime proveniente da Siracusa. Le celebrazioni coinvolgono i partecipanti in attività religiose e cerimonie pubbliche, creando un clima di devozione e condivisione. L’evento si inserisce nel calendario delle festività locali, attirando fedeli e visitatori da diverse zone della regione.

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Raffadali si prepara ad accogliere il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa con tre giornate dedicate alla spiritualità, alla preghiera e alla partecipazione comunitaria. Dal 15 al 17 maggio la comunità ecclesiale raffadalese vivrà un intenso programma religioso che culminerà con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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