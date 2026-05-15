Le lacrime della Madonna di Siracusa a Raffadali | 3 giorni di preghiera processioni e musica sacra

A Raffadali si sta svolgendo un evento religioso che dura tre giorni, durante i quali si svolgono processioni, momenti di preghiera e musica sacra. La comunità si riunisce per accogliere il reliquiario della Madonna delle Lacrime proveniente da Siracusa. Le celebrazioni coinvolgono i partecipanti in attività religiose e cerimonie pubbliche, creando un clima di devozione e condivisione. L’evento si inserisce nel calendario delle festività locali, attirando fedeli e visitatori da diverse zone della regione.

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