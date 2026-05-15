Le ex aree militari diventeranno abitazioni per i sanitari che non trovano casa

Le autorità hanno annunciato un progetto per riqualificare le ex aree militari e demaniali, destinandole a nuove abitazioni. L'obiettivo è creare soluzioni abitative per i sanitari che incontrano difficoltà nel trovare una casa. L'intervento prevede la trasformazione di edifici dismessi in alloggi sociali, con l’intento di rispondere alle esigenze di professionisti del settore sanitario. La pianificazione si concentra sulla riutilizzazione di spazi pubblici inattivi, con un occhio alle esigenze di emergenza abitativa.

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