Le ex aree militari diventeranno abitazioni per i sanitari che non trovano casa

Da bolognatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità hanno annunciato un progetto per riqualificare le ex aree militari e demaniali, destinandole a nuove abitazioni. L'obiettivo è creare soluzioni abitative per i sanitari che incontrano difficoltà nel trovare una casa. L'intervento prevede la trasformazione di edifici dismessi in alloggi sociali, con l’intento di rispondere alle esigenze di professionisti del settore sanitario. La pianificazione si concentra sulla riutilizzazione di spazi pubblici inattivi, con un occhio alle esigenze di emergenza abitativa.

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Investire nelle ex militari e demaniali per trasformarle in abitazioni per i sanitari che non riescono a trovare casa e, più in generale, convertendole in nuova edilizia sociale. È questo il piano annunciato dal sindaco Matteo Lepore all’apertura del Festival della Scienza medica, inaugurato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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