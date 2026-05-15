Le Donne Democratiche contro l' invito a Costanza Miriano | Ritorno al passato fuori dal tempo e dalla storia

Le Donne Democratiche Marche hanno commentato la decisione del Comune di Ancona di invitare alla Festa della Famiglia 2026 la scrittrice Costanza Miriano. La loro posizione si concentra sull’impatto di questa scelta, ritenuta da loro come un ritorno a valori considerati superati e fuori dal tempo. La questione ha suscitato reazioni pubbliche e ha acceso un dibattito tra le diverse forze politiche e sociali della regione. La discussione riguarda principalmente i contenuti e le idee promosse dall’autrice invitata.

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