Le Donne Democratiche contro l' invito a Costanza Miriano | Ritorno al passato fuori dal tempo e dalla storia
Le Donne Democratiche Marche hanno commentato la decisione del Comune di Ancona di invitare alla Festa della Famiglia 2026 la scrittrice Costanza Miriano. La loro posizione si concentra sull’impatto di questa scelta, ritenuta da loro come un ritorno a valori considerati superati e fuori dal tempo. La questione ha suscitato reazioni pubbliche e ha acceso un dibattito tra le diverse forze politiche e sociali della regione. La discussione riguarda principalmente i contenuti e le idee promosse dall’autrice invitata.
ANCONA – Sulla scelta del Comune di Ancona di invitare la scrittrice Costanza Miriano alla Festa della Famiglia 2026, prendono parola anche le Donne Democratiche Marche.Ricordiamo che la giornalista è accusata da giorni, sia da esponenti politici di sinistra che di centrosinistra, di essere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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