Le grandi aziende del settore tecnologico continuano a generare ingenti guadagni attraverso la pubblicità online, distribuendo i ricavi su vari siti e piattaforme. Tuttavia, si registrano frequenti casi di contenuti falsi o ingannevoli, come esempi di fake news o false liti create ad hoc. Nonostante le segnalazioni e le richieste di intervento, le aziende sembrano adottare un atteggiamento di assenza di reazioni decise. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, spingendo alcune forze politiche a chiedere interventi più stringenti.

Le truffe ci sono sempre state e molte hanno avuto il loro racconto: imperdibile quello di Totò che voleva vendere la fontana di Trevi allo straniero sprovveduto. Nell’era della digitalizzazione e dell’Intelligenza artificiale, però, gli sprovveduti sono una platea molto più numerosa e facilmente aggirabile per la perfezione dell’inganno. Ieri vi abbiamo raccontato della truffa ai danni dei risparmiatori realizzata clonando la mia identità e immaginando uno scontro con il ceo di Intesa Sanpaolo negli studi di Porta a Porta. Nella trasmissione di Bruno Vespa avrei «sbugiardato» il banchiere cattivo, nella fattispecie Carlo Messina, e lanciato una piattaforma di trading online che, al contrario del sistema creditizio, avrebbe in cura i risparmi degli italiani e con un investimento minimo di 250 euro avrebbe assicurato una buona rendita. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le Big Tech se ne fregano dei raggiri. Qui serve il pugno duro della politica

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