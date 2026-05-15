Lavoratori senza contratto e brandine per dormire in azienda | due denunciati per caporalato a Milano

A Milano, due persone sono state denunciate per caporalato in un'azienda tessile situata a Pero. Durante un controllo sono stati trovati alcuni lavoratori senza contratto e senza permesso di soggiorno. All’interno del capannone sono state rinvenute anche alcune brandine utilizzate come posti letto. L'azienda è stata multata con una sanzione superiore ai 52.000 euro. Le autorità hanno verificato la presenza di condizioni di lavoro irregolari e di un sistema di sfruttamento dei lavoratori.

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