Lavoratori senza contratto e brandine per dormire in azienda | due denunciati per caporalato a Milano
A Milano, due persone sono state denunciate per caporalato in un'azienda tessile situata a Pero. Durante un controllo sono stati trovati alcuni lavoratori senza contratto e senza permesso di soggiorno. All’interno del capannone sono state rinvenute anche alcune brandine utilizzate come posti letto. L'azienda è stata multata con una sanzione superiore ai 52.000 euro. Le autorità hanno verificato la presenza di condizioni di lavoro irregolari e di un sistema di sfruttamento dei lavoratori.
Un'azienda tessile di Pero, nel Milanese, è stata multata per oltre 52mila euro, denunciati i titolari per caporalato: trovati lavoratori senza contratto, operai senza permesso di soggiorno e brandine all'interno del capannone per dormire. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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