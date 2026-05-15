Latronico punta sul turismo | show di Brumotti e nuovo Bike Center

A Latronico si prepara a rafforzare il settore turistico con un evento che ha visto la partecipazione di Brumotti, noto per le sue esibizioni in bicicletta. Nello stesso periodo sono state inaugurate nuove strutture dedicate alla mountain bike nel Parco del Pollino, con punti di accesso specifici per gli appassionati. Le aree interessate si trovano all’interno del parco, in zone facilmente raggiungibili dalla cittadina. Questi interventi puntano a rendere più accessibile e attrattiva la destinazione per gli amanti delle attività all’aperto.

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? Punti chiave Come cambierà il turismo nel Parco del Pollino dopo l'evento?. Dove si trovano esattamente le nuove strutture per la mountain bike?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio Vittorio Brumotti per il progetto?. Quando potranno i cittadini utilizzare finalmente la nuova pump track?.? In Breve Evento previsto per sabato 23 maggio 2026 nella zona di Maiolino e Contrada Calda.. Programma inizia alle 11:30 con presentazione del nuovo Latronico Bike Center e Bike Park.. Nuove strutture pump track e skill park integrate con l'area termale di Latronico.. Percorsi MTB ed e-bike collegano il Parco Nazionale del Pollino al Monte Alpi..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latronico punta sul turismo: show di Brumotti e nuovo Bike Center ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Colle punta sul turismo! Il nuovo sito del Comune ora è ufficialmente onlineColle si racconta con uno sguardo nuovo e uno strumento pensato per chi arriva, per chi scopre, per chi sceglie di lasciarsi sorprendere. Turismo e mobilità dolce, pronto il nuovo bed&bikeSasso Marconi, 24 marzo 2026 – Un nuovo bed&bike fiorirà tra le mura dell’ex scuola elementare Marconi di Pontecchio.