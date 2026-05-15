Il laser CO2 viso è un dispositivo che utilizza un fascio di luce concentrata, potenziato dall'anidride carbonica, per trattare la pelle del viso. Questa tecnologia viene impiegata per migliorare l’aspetto della pelle, riducendo rughe e cicatrici. Prima di sottoporsi a questo trattamento, molte persone cercano risposte a domande frequenti sulla procedura, sui risultati e sui possibili rischi. Di seguito si trovano venti domande e risposte che aiutano a capire meglio come funziona questo tipo di laser.

Ma come funzionano esattamente? Lo abbiamo chiesto a Giulia Beltrami, medico Chirurgo specialista in Chirurgia Maxillo Facciale Image Regenerative Clinic Milano che risponde alle 20 domande più diffuse su laser CO2. Cos’è il laser CO2 usato in medicina estetica? «Il laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) è uno strumento che amplifica la luce attraverso l'emissione stimolata di una sostanza, che può essere un gas, un cristallo o un diodo. Per semplificare un meccanismo estremamente complesso, si può dire che nel laser CO2 la molecola attiva principale utilizzata come mezzo amplificatore è l’anidride carbonica, il cui simbolo è, appunto, CO2. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Laser CO? viso: 20 domande e risposte per capire meglio come funziona il dispositivo che ringiovanisce il viso

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Laser CO2: perché sceglierlo e quando evitarlo assolutamente (il Dott. Antonio Perrotta spiega)

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