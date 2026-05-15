L’arte che interroga lo spirito | si presenta La forza dei simboli sacri

Sabato 16 maggio alle 17, presso la Galleria del Monte della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, si terrà la presentazione del libro “La forza dei simboli sacri”. L’evento si svolge in un luogo che si trova nel cuore della cultura forlivese e rappresenta un punto di incontro tra arte e spiritualità. L’opera esplora il rapporto tra simboli religiosi e il loro impatto visivo e culturale, offrendo uno sguardo approfondito su questa tematica.

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