L’arte che interroga lo spirito | si presenta La forza dei simboli sacri
Sabato 16 maggio alle 17, presso la Galleria del Monte della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, si terrà la presentazione del libro “La forza dei simboli sacri”. L’evento si svolge in un luogo che si trova nel cuore della cultura forlivese e rappresenta un punto di incontro tra arte e spiritualità. L’opera esplora il rapporto tra simboli religiosi e il loro impatto visivo e culturale, offrendo uno sguardo approfondito su questa tematica.
Un viaggio tra estetica e spiritualità approda nel cuore pulsante della cultura forlivese. Sabato 16 maggio, alle 17, la suggestiva cornice della Galleria del Monte (presso la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì) ospiterà la presentazione del libro ‘La forza dei simboli sacri’, l'ultima opera. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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