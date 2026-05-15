AGI - "In questo caso, quello che mi tormenta è che nessuno di loro sia uscito dalla grotta per dare l'allarme. Parlando teoricamente, ci si può perdere nella grotta, si va nel panico, si inizia a pinneggiare, si alza la fanghiglia, non si trova più la strada d'uscita": lo spiega in un'intervista a La Stampa, l' apneista Umberto Pelizzari, commentando la morte dei cinque sub italiani alle Maldive. In quel caso, ipotizza, "le torce servono a poco. Entri nella prima sala, poi nella seconda, in una terza. Ti giri, c'è l'acqua torbida, ti sembra di essere passato da quella direzione, ma ti sbagli. Vai fuori controllo. E sei a 50-60 metri, dove ci sono regole d'immersione, tempi da rispettare. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'apneista Pelizzari: "Annichilito" dalla tragedia delle Maldive. "Così panico e fango ren...

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