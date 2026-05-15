L’amico Pedro tira un brutto scherzo a Elly | si mette di traverso sulla candidatura di Martina alla Fao

Pedro Sanchez ha interferito nella candidatura di Maurizio Martina alla Fao, opponendosi alla sua nomina. Elly Schelin, che ha sempre elogiato Sanchez e ha promosso il suo esempio, si è trovata coinvolta in questa situazione. La vicenda riguarda un'azione concreta da parte di Sanchez contro la candidatura di Martina, ex ministro e ex segretario del Partito Democratico. La disputa si sviluppa senza che siano ancora stati rivelati dettagli sui motivi dietro questa opposizione.

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L’ «amico Pedro» sta triando un brutto scherzo a Elly Schelin: mentre lei si spertica pressoché quotidianamente in lodi e richiami a prenderlo come esempio, Sanchez si mette di traverso sulla candidatura di Maurizio Martina, ex ministro ed ex segretario Pd, alla guida della Fao. La vicenda al Nazareno crea un notevole imbarazzo, come riferito dalle voci raccolte dal Corriere della Sera, che ha dato conto di ciò che sta avvenendo. E non c’è da stupirsi, intanto perché dimostra che la sbandierata amicizia con i socialisti spagnoli non è nè tanto solida né tanto reciproca e poi perché accende un ulteriore faro sull’irrilevanza del Pd a livello europeo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’«amico Pedro» tira un brutto scherzo a Elly: si mette di traverso sulla candidatura di Martina alla Fao ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video # # #Monster #Disaster | Full Movie Recap | Movie Recap Sullo stesso argomento Fao, Spagna di traverso su candidatura Martina: Lollobrigida scrive a Ue(Adnkronos) – Il governo italiano scrive all'Ue per contestare 'l'egemonia alimentare' cui punta Madrid nel rinnovo delle cariche apicali delle... Martina alla Fao, l'ira di Lollobrigida: “Sanchez ci rema contro"Il governo italiano scrive all'Ue per contestare l' "egemonia alimentare" cui punta Madrid nel rinnovo delle cariche apicali delle agenzie...