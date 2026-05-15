Ad Abensberg, una cittadina nella Bassa Baviera circondata dai vasti campi di luppolo della Hallertau, si trova una costruzione unica nel suo genere. Si tratta di una torre dorata, realizzata dall’artista Hundertwasser come ultima opera prima della sua morte. La struttura, che unisce elementi architettonici originali e colori vivaci, ha trasformato un vecchio birrificio bavarese in un’opera d’arte visiva. La torre si distingue per le sue forme curve e i dettagli artistici che la rendono un simbolo distintivo del luogo.

Ad Abensberg, piccola cittadina della Bassa Baviera incorniciata dai campi di luppolo della Hallertau — la più grande area di coltivazione del luppolo al mondo — si erge una struttura che sembra uscita dal sogno di un bambino e dalla mente di un filosofo. La Torre Kuchlbauer, con i suoi 34 metri di altezza sormontati da una sfera dorata dal diametro di 10 metri, non è semplicemente una torre panoramica annessa a un birrificio. È un manifesto architettonico, un testamento visivo, un atto di resistenza contro la tirannia della linea retta. La genesi di un’idea: un birraio visionario incontra il “medico dell’architettura”. Tutto ebbe inizio alla fine degli anni Novanta, quando Leonhard Salleck, proprietario dell’antico birrificio Kuchlbauer, decise che la sua azienda meritava qualcosa di più di un semplice edificio industriale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - La torre d’oro di Abensberg: l’ultima opera di Hundertwasser trasforma un birrificio bavarese in un capolavoro

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