La storia del cucciolo di volpe salvato | un piccolo miracolo sulla Statale 36
Nella giornata di ieri, lungo la Statale 36 tra Seregno e Nibionno, un cucciolo di volpe è stato soccorso da alcuni passanti. Il piccolo animale, rimasto intrappolato in mezzo al traffico intenso, è stato preso in cura prima dell’arrivo delle autorità competenti. Il traffico ha subito rallentamenti e code, ma la presenza di persone che hanno chiamato i soccorsi ha permesso di mettere in salvo l’animale. La scena si è svolta nel tratto tra Arosio e l’uscita per la Como-Bergamo.
Il traffico che ogni giorno fa innervosire migliaia di automobilisti sulla Statale 36, soprattutto nel tratto tra Seregno, Arosio, Nibionno e l'uscita della Como-Bergamo, per una volta è servito davvero a qualcosa.È di circa 21 ore fa il post apparso sul gruppo Facebook “SS36 dello Spluga, SP72. 🔗 Leggi su Quicomo.it
He Saved A Tiny Baby Fox In A Coal Mine. Years Later, It Returned The Favor.
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