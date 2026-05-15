La storia del cucciolo di volpe salvato | un piccolo miracolo sulla Statale 36

Nella giornata di ieri, lungo la Statale 36 tra Seregno e Nibionno, un cucciolo di volpe è stato soccorso da alcuni passanti. Il piccolo animale, rimasto intrappolato in mezzo al traffico intenso, è stato preso in cura prima dell’arrivo delle autorità competenti. Il traffico ha subito rallentamenti e code, ma la presenza di persone che hanno chiamato i soccorsi ha permesso di mettere in salvo l’animale. La scena si è svolta nel tratto tra Arosio e l’uscita per la Como-Bergamo.

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Il traffico che ogni giorno fa innervosire migliaia di automobilisti sulla Statale 36, soprattutto nel tratto tra Seregno, Arosio, Nibionno e l'uscita della Como-Bergamo, per una volta è servito davvero a qualcosa.È di circa 21 ore fa il post apparso sul gruppo Facebook “SS36 dello Spluga, SP72. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video He Saved A Tiny Baby Fox In A Coal Mine. Years Later, It Returned The Favor. Sullo stesso argomento Tornava verso Lecco sulla Statale 36: salva un cucciolo di volpe nel trafficoUn cucciolo di volpe grande quanto un gattino, il mantello rossastro, il musetto bianco, che sgattaiolava tra i paraurti in coda sull'ora di punta. Tornava verso Lecco sulla Statale 36: salva un cucciolo di volpe nel trafficoUn capotreno brianzolo si è fermato in terza corsia sulla Valassina per recuperare il piccolo selvatico che correva tra le auto e lo ha consegnato alla polizia stradale ... leccotoday.it La storia del cucciolo di volpe salvato: un piccolo miracolo sulla Statale 36l piccolo animale era fermo nello spartitraffico: a salvarlo proprio le auto incolonnate nel traffico della SS36 ... quicomo.it