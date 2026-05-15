La solitudine e l' amore in un mondo senza radici

Da liberoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto letterario, alcuni autori dedicano anni a cercare il riconoscimento, mentre altri sembrano allontanarsi anche dai riflettori più brillanti. La tematica della solitudine e dell'amore viene spesso esplorata attraverso le parole di scrittori che affrontano le proprie emozioni senza ambizioni di fama, concentrandosi su aspetti più intimi e personali. Questo modo di narrare rivela come le esperienze umane possano essere rappresentate in modo autentico, indipendentemente dal successo commerciale o dalla notorietà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci sono scrittori che inseguono tutta la vita il successo e altri che sembrano sottrarsi persino alla gloria. Nel 2006, la scrittrice indiana Kiran Desai vinse il Booker Prize con Eredi della sconfitta e sparì dalla scena letteraria. Vent’anni dopo, con La solitudine di Sonia e Sunny - in libreria per Adelphi dal 22 maggio, nella traduzione di Giuseppina Oneto - firma un romanzo potente: settecentosessantadue pagine per una storia d’amore che attraversa India, Stati Uniti e approda a Venezia, con un cast sterminato di famiglie, amanti e fantasmi coloniali. Un libro capace di narrare il mondo e, insieme, di coglierne tutte le sfumature, una storia intrisa di dolce malinconia, perfettamente congeniale a un tempo che promette libertà ma produce spaesamento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

la solitudine e l amore in un mondo senza radici
© Liberoquotidiano.it - La solitudine (e l'amore) in un mondo senza radici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Puoi morire di solitudine anche se hai un amico accanto

Video Puoi morire di solitudine anche se hai un amico accanto?

Sullo stesso argomento

Come ti difendi? Il nuovo romanzo di Francesco Zani racconta la provincia, l’amore e la solitudine nella Romagna degli anni ’70“Ma tu, come ti difendi?”, è il refrain che attraversa tutto il romanzo, una domanda diretta, secca, di quelle che non ti aspetteresti mai di...

La cucina maremmana: dalle radici contadine al mondoLa tradizione culinaria maremmana è ricca di sapori autentici ed è conosciuta in tutto il mondo.

la solitudine e l amoreLa riflessione di un pensionato su solitudine e amore: questo è il significato della distanzaUna testimonianza che riflette sulla pensione, sulla distanza emotiva e su cosa significhi veramente essere presenti nella vita dei propri figli. msn.com

Daria Bignardi e la solitudine: amica o nemica?Daria Bignardi dice che, in mancanza di buon cibo e nuove avventure, tende ad avvilirsi. Alzare l’asticella complica la vita, ma senza tensione ci si spegne. Anche la solitudine funziona così: può ... donnamoderna.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web