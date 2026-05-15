In un contesto letterario, alcuni autori dedicano anni a cercare il riconoscimento, mentre altri sembrano allontanarsi anche dai riflettori più brillanti. La tematica della solitudine e dell'amore viene spesso esplorata attraverso le parole di scrittori che affrontano le proprie emozioni senza ambizioni di fama, concentrandosi su aspetti più intimi e personali. Questo modo di narrare rivela come le esperienze umane possano essere rappresentate in modo autentico, indipendentemente dal successo commerciale o dalla notorietà.

Ci sono scrittori che inseguono tutta la vita il successo e altri che sembrano sottrarsi persino alla gloria. Nel 2006, la scrittrice indiana Kiran Desai vinse il Booker Prize con Eredi della sconfitta e sparì dalla scena letteraria. Vent’anni dopo, con La solitudine di Sonia e Sunny - in libreria per Adelphi dal 22 maggio, nella traduzione di Giuseppina Oneto - firma un romanzo potente: settecentosessantadue pagine per una storia d’amore che attraversa India, Stati Uniti e approda a Venezia, con un cast sterminato di famiglie, amanti e fantasmi coloniali. Un libro capace di narrare il mondo e, insieme, di coglierne tutte le sfumature, una storia intrisa di dolce malinconia, perfettamente congeniale a un tempo che promette libertà ma produce spaesamento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La solitudine (e l'amore) in un mondo senza radici

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