La Società Benefit | principi strumenti e casi pratici

Il 21 maggio 2026, presso il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni a Bergamo, si terrà un seminario dedicato alla Società Benefit. L’evento, organizzato dalla Camera di commercio in collaborazione con Si.Camera, si svolgerà tra le 10 e le 13. La discussione si concentrerà sui principi, gli strumenti e alcuni casi pratici legati a questa forma societaria. La partecipazione è aperta a coloro interessati ad approfondire le caratteristiche e le applicazioni delle Società Benefit in ambito aziendale.

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