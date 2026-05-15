La Società Benefit | principi strumenti e casi pratici

Da bergamonews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 maggio 2026, presso il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni a Bergamo, si terrà un seminario dedicato alla Società Benefit. L’evento, organizzato dalla Camera di commercio in collaborazione con Si.Camera, si svolgerà tra le 10 e le 13. La discussione si concentrerà sui principi, gli strumenti e alcuni casi pratici legati a questa forma societaria. La partecipazione è aperta a coloro interessati ad approfondire le caratteristiche e le applicazioni delle Società Benefit in ambito aziendale.

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Il 21 maggio un incontro dedicato alle imprese che vogliono coniugare crescita economica,sostenibilità e impatto positivo sul territorio La Camera di commercio di Bergamo, in collaborazione con Si.Camera, organizza il seminario “”, in programma giovedì 21 maggio 2026 dalle 10 alle 13 al Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, in via Petrarca 10 a Bergamo. L’incontro sarà dedicato all’approfondimento del modello delle Società Benefit, una forma d’impresa sempre più scelta dalle aziende che desiderano integrare crescita economica, sostenibilità e impatto positivo nella propria strategia di sviluppo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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