La Marina americana vuole decine di Usv entro il 2031 Cosa dicono i nuovi documenti

La Marina americana ha annunciato l’obiettivo di avere decine di veicoli sottomarini senza equipaggio entro il 2031, secondo nuovi documenti pubblicati di recente. La US Navy ha inserito questa richiesta in un documento che definisce le linee guida per lo sviluppo e l’impiego delle imbarcazioni automatizzate. La strategia indica un’accelerazione nell’utilizzo di queste tecnologie, che vengono considerate parte integrante delle future operazioni navali. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui modelli o sulle specifiche tecniche di questi veicoli.

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