La Marina americana vuole decine di Usv entro il 2031 Cosa dicono i nuovi documenti
La Marina americana ha annunciato l’obiettivo di avere decine di veicoli sottomarini senza equipaggio entro il 2031, secondo nuovi documenti pubblicati di recente. La US Navy ha inserito questa richiesta in un documento che definisce le linee guida per lo sviluppo e l’impiego delle imbarcazioni automatizzate. La strategia indica un’accelerazione nell’utilizzo di queste tecnologie, che vengono considerate parte integrante delle future operazioni navali. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui modelli o sulle specifiche tecniche di questi veicoli.
La Us Navy accelera ulteriormente sul fronte delle imbarcazioni senza equipaggio, includendole in un documento programmatico. Nel nuovo piano trentennale di costruzione navale pubblicato nei giorni scorsi, la Marina statunitense ha infatti delineato una flotta futura sempre più basata su sistemi unmanned, prevedendo l’introduzione di 83 piattaforme autonome entro i prossimi cinque anni in una flotta dalle dimensioni complessive da 450. Al centro della strategia ci sono soprattutto i Medium Unmanned Surface Vessel (Musv), navi senza equipaggio di medie dimensioni che dovrebbero operare accanto alle unità tradizionali in missioni di ricognizione, guerra elettronica, targeting e supporto operativo. 🔗 Leggi su Formiche.net
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