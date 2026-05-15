La Juventus completa l’acquisto del J Hotel per 23 milioni L’esborso netto sarà di 14 milioni

La Juventus ha concluso l'acquisto del J Hotel per 23 milioni di euro, con un esborso netto di 14 milioni. L'operazione ha visto il coinvolgimento di Deutsche Bank, che ha finanziato il 75% dell'acquisto. Con questa acquisizione, il club arricchisce il proprio patrimonio immobiliare, ampliando così il portafoglio di proprietà. La transazione si aggiunge alle attività di gestione immobiliare della società, senza coinvolgere altre parti o varianti di prezzo.

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