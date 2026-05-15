La Juventus completa l’acquisto del J Hotel per 23 milioni L’esborso netto sarà di 14 milioni
La Juventus ha concluso l'acquisto del J Hotel per 23 milioni di euro, con un esborso netto di 14 milioni. L'operazione ha visto il coinvolgimento di Deutsche Bank, che ha finanziato il 75% dell'acquisto. Con questa acquisizione, il club arricchisce il proprio patrimonio immobiliare, ampliando così il portafoglio di proprietà. La transazione si aggiunge alle attività di gestione immobiliare della società, senza coinvolgere altre parti o varianti di prezzo.
Adesso il J Hotel è ufficialmente della Juventus. L’operazione, annunciata a marzo, è stata finalizzata con il pagamento di 23 milioni a favore di Ream Sgr, società di gestione del Fondo J Village. L’acquisizione è stata finanziata, per circa il 75%, mediante una nuova linea di credito bancaria a medio-lungo termine, specificatamente dedicata, concessa da Deutsche Bank a condizioni ritenute dalla Juve convenienti nell’attuale contesto di mercato, “a conferma - si legge in una nota - dello standing creditizio del gruppo e della capacità di accesso a fonti di finanziamento a condizioni competitive”. Essendo il Fondo J Village partecipato al 41% dal club bianconero, l’esborso netto sarà di 14 milioni: entro l’estate, infatti, verrà distribuito un dividendo di 9 milioni alla Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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