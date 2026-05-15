La favola di Luli Darderi figlio d' arte che sogna la finale con Sinner

All’inizio degli Internazionali, il giovane tennista ha affermato di sentirsi pronto a realizzare qualcosa di significativo. Ora, a pochi giorni dall’inizio del torneo, si trova in corsa per un risultato importante, alimentando le speranze di raggiungere la finale. Il suo percorso si sta delineando con vittorie e sfide che testimoniano la crescita tecnica e mentale. L’atleta, figlio d’arte, ha mostrato determinazione nel proseguire la propria avventura nel torneo, alimentando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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AGI – All’inizio degli Internazionali aveva dichiarato “Mi sento vicino a fare qualcosa di bello”. Detto fatto. A colpi di dritti devastanti, match point annullati, caffè ingurgitati a bordo campo e 60 inflitti senza pietà, prima al numero tre del mondo Sascha Zverev, poi a Rafa Jodar, il giovane spagnolo predestinato a scalfire il duopolio Sinner-Alcaraz, Luciano Darderi, 24 anni, ormai “Luli” per il pubblico del Foro è sbarcato in semifinale. Per il tennista nato in Argentina, a Villa Gesel ma per fortuna nostra naturalizzato italiano grazie a un nonno di Fano e al trasferimento in Italia a 12 anni, è la prima della sua vita in un Master 1000. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La favola di "Luli" Darderi, figlio d'arte che sogna la finale con Sinner ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Internazionali, il giorno delle semifinali con Darderi e Sinner: l’Italia sogna una finale tricoloreRoma, 15 maggio 2026 – La giornata delle semifinali agli Internazionali d’Italia 2026 segna la data del 15 maggio. La favola di Luli Darderi, figlio d'arte che sogna la finale con SinnerAGI – All’inizio degli Internazionali aveva dichiarato Mi sento vicino a fare qualcosa di bello. Detto fatto. A colpi di dritti devastanti, match point annullati, caffè ingurgitati a bordo campo e 6 ... msn.com La favola di Luciano l’argentino che ha riconquistato l’Italia col...Qualcosa, alle 2 del mattino di giovedì, è cambiato, per Luli, al secolo Luciano Darderi, figlio di Luciano senior, detto Gino. Che, formato da allenatore dal ... ilmessaggero.it