La Domenica Vintage al Monk Roma

Domenica 17 maggio 2026, il locale Monk Roma ospita La Domenica Vintage, un mercato che si svolge dalle 11:00 alle 20:00. L’evento presenta prodotti vintage, creazioni artigianali, illustrazioni e vinili. Gli organizzatori invitano il pubblico a scoprire pezzi unici e a partecipare a un appuntamento dedicato alla creatività indipendente e al riuso. L’iniziativa si svolge all’interno del locale, coinvolgendo espositori e appassionati di diverse arti.

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LA DOMENICA VINTAGE X MONK ROMAVintage, handmade, illustrazioni e viniliDomenica 17 maggio 2026, dalle ore 11:00 alle 20:00, Monk Roma apre le sue porte a La Domenica Vintage, un market dedicato alla creatività indipendente, al riuso e alla scoperta di pezzi unici.Immerso negli spazi del Monk. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento La Domenica Vintage, primo appuntamento al Monk RomaDomenica 17 maggio 2026, dalle ore 11:00 alle 20:00, Monk Roma apre le sue porte a La Domenica Vintage, un market dedicato alla creatività... Vintage e artigianato al MAXXI: la nuova Domenica Vintage? Cosa scoprirai Cosa troverai tra i due piani espositivi del MAXXI? Come cambierà l'acquisto di un oggetto grazie al contatto con l'artigiano? Quali... Domenica 17 Maggio al Factory Eleven di Milano presenti 60 espositori selezionati di abbigliamento, accessori, vintage, decorazioni, articoli per bambini, arte e illustrazioni, gin corner, aperitivi e tanto altro! via Padova 11, fermata Loreto MM1/MM2 eventiatm x.com Set di scacchi italiani vintage che ho trovato reddit La Domenica Vintage, primo appuntamento al Monk RomaDomenica 17 maggio 2026, dalle ore 11:00 alle 20:00, Monk Roma apre le sue porte a La Domenica Vintage, un market dedicato alla creatività indipendente, al riuso e alla scoperta di pezzi unici. Immers ... romatoday.it La Domenica Vintage al Mediterraneo MaxxiLa Domenica Vintage torna con un’edizione speciale in una location unica: il Mediterraneo al MAXXI, ristorante e giardino nel cuore del quartiere Flaminio a Roma. L’appuntamento è per sabato 9 maggio ... romatoday.it