La Domenica Vintage al Monk Roma

Da romatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026, il locale Monk Roma ospita La Domenica Vintage, un mercato che si svolge dalle 11:00 alle 20:00. L’evento presenta prodotti vintage, creazioni artigianali, illustrazioni e vinili. Gli organizzatori invitano il pubblico a scoprire pezzi unici e a partecipare a un appuntamento dedicato alla creatività indipendente e al riuso. L’iniziativa si svolge all’interno del locale, coinvolgendo espositori e appassionati di diverse arti.

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LA DOMENICA VINTAGE X MONK ROMAVintage, handmade, illustrazioni e viniliDomenica 17 maggio 2026, dalle ore 11:00 alle 20:00, Monk Roma apre le sue porte a La Domenica Vintage, un market dedicato alla creatività indipendente, al riuso e alla scoperta di pezzi unici.Immerso negli spazi del Monk. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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