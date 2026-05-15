La digitalizzazione l' unica medicina per abbattere la burocrazia
Ogni anno, le attività amministrative a basso valore aggiunto richiedono circa 3,4 milioni di giornate lavorative, con un costo stimato di circa 674 milioni di euro. Questo spreco di risorse rappresenta una parte sostanziale del tempo e delle spese sostenute dal settore pubblico e privato. La soluzione proposta consiste nell’adozione di strumenti digitali già disponibili, che potrebbero semplificare i processi e ridurre notevolmente questa mole di lavoro burocratico. Tuttavia, la transizione verso un sistema digitale richiede interventi strutturali e investimenti mirati.
Un totale di 3,4 milioni di giornate-uomo all’anno dedicate ad attività amministrative a basso valore aggiunto, pari a un costo di 673,9 milioni di euro, che potrebbe essere significativamente ridotto grazie alla digitalizzazione, ricorrendo a strumenti che già esistono: questo, il conto - salato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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