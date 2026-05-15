Negli ultimi mesi, i prezzi della benzina sono aumentati in modo consistente, in particolare nelle zone interne della regione. Le aree più isolate, che già affrontavano difficoltà legate all’approvvigionamento, ora registrano un incremento dei costi più marcato rispetto alle zone più centrali. Questa disparità si verifica mentre il settore energetico, a livello nazionale, registra un incremento delle entrate, senza che si notino benefici diretti per le comunità locali. La situazione si presenta come una contraddizione tra crescita economica e impoverimento delle aree più periferiche.

La Basilicata è la regione con le maggiori riserve di petrolio su terraferma in Europa. Produce il 70 per cento del greggio italiano e copre circa il 6 per cento del fabbisogno nazionale. Da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente sta guadagnando più di prima, perché con gli aumenti del prezzo del petrolio crescono anche le royalties, cioè le compensazioni economiche pagate alla Regione dalle compagnie petrolifere. I soldi serviranno però a pagare le spese correnti, soprattutto gli stipendi del personale. I cittadini lucani, invece, si impoveriranno. Secondo una stima dell’ufficio studi della CGIA (Associazione artigiani e piccole imprese) di Mestre la crisi energetica quest’anno costerà ai lucani complessivamente 243 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La crisi energetica arricchisce la Basilicata, ma non i lucani

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