La cena sul ponte di Mezzo accende l' estate pisana

Domenica 7 giugno alle 19.30 si terrà la 14ª edizione della ‘Cena sul Ponte di Mezzo’ a Pisa. L’evento, che si svolge sul ponte principale della città, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate locale. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e si svolge in un contesto all’aperto, offrendo un’anteprima della stagione estiva per gli abitanti e i visitatori. La cena si ripete ogni anno, attirando appassionati di eventi cittadini e di convivialità.

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Pisa torna a vivere uno dei suoi eventi più spettacolari: domenica 7 giugno dalle 19.30 va in scena la ‘Cena sul Ponte di Mezzo’, un appuntamento cult che segna una vera anteprima dell'estate pisana, giunto alla 14° edizione.La ‘Cena sul Ponte’ è organizzata da Confcommercio Pisa con i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Befana vien di notte... Sullo stesso argomento Leggi anche: Torna la Cena sul Ponte di Mezzo. Vera anteprima dell’estate pisana Torna la Cena sul Ponte di Mezzo. Vera anteprima dell’estate pisanaAperitivo jazz e bracciali ispirazionali tra le sorprese della 14esima edizione del 7 giugno: via alle prenotazioni ... lanazione.it Quanto è grave? Luna di miele a Parigi questo fine settimana… nessun piano per la cena reddit Ponte di Mezzo pedonale, il dibattito: Sperimentazione dal 2027, dal sabato alla domenicaPisa, 19 aprile 2026 – Il Ponte di Mezzo come il lungomare di Marina. E’ questa l’idea alla quale sta lavorando il Comune e che potrebbe concretizzarsi molto prima di quanto lo si possa immaginare. Si ... lanazione.it