Kings League Caesar in semifinale | Zeta Como out

I Caesar sono approdati in semifinale dopo aver battuto 5-4 la Zeta Como in una partita molto combattuta. La sfida si è svolta durante il secondo Split e ha visto i ragazzi guidati da Damiano Er Faina conquistare un risultato che li proietta verso la fase successiva del torneo. La squadra di Como è uscita dalla competizione, lasciando spazio ai semifinalisti. La partita si è conclusa con una vittoria agonisticamente intensa e combattuta per i Caesar.

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Milano, 15 maggio 2026 – I Caesar approdano in semifinale e sono pronti per la lotta al titolo. I ragazzi di Damiano Er Faina hanno vinto 5-4 contro la Zeta Como in una delle gare più emozionanti dell'intero secondo Split. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Al 6', i Caesar decidono di estrarre la secret card a disposizione per la gara: il fato vuole Star Player (la squadra con questa carta può designare un proprio giocatore come Star Player, evidenziato da una fascia simile a quella del capitano, il primo gol di questo giocatore vale doppio, tranne dal 17' al 23') e la responsabilità ricade su Coulibaly. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, Caesar in semifinale: Zeta Como out ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL SOGNO FINISCE QUI | STALLIONS VS CAESAR HIGHLIGHTS SEMIFINALE KINGS CUP Sullo stesso argomento Leggi anche: Kings League, la Zeta Como vince ancora Kings League, impresa Zeta Como: ko gli UnderdogsMilano, 11 aprile – La Zeta Como di Zw Jackson conquista la vittoria per 8-7 in una sfida al cardiopalma contro gli Underdogs di Cisco. IMPRESA CAESAR IN KINGS LEAGUE! @En3rix @Erfaina1988 @Controcalciocom @Gigiolus #KingsLeague x.com Kings League, Caesar in the semifinals: Zeta Como outMilan, 15 May 2026 – I Caesar approdano in semifinal e sono pronti per la lotta al titolo. I ragazzi di Damiano Er Faina hanno vinto 5-4 contro la Zeta Como in una delle gare più emozionanti dell'inte ... sport.quotidiano.net CURIOSITA' - Kings League Italy: i Boomers di Fedez vincono i play-in, Nainggolan torna con i CaesarLa Kings League Lottomatica.sport Italy entra sempre più nel vivo. Dopo partite spettacolari, gol incredibili e colpi di scena continui, giovedì 14 maggio i riflettori saranno tutti puntati sui playof ... napolimagazine.com