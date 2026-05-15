Kings League Caesar in semifinale | Zeta Como out

Da sport.quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Caesar sono approdati in semifinale dopo aver battuto 5-4 la Zeta Como in una partita molto combattuta. La sfida si è svolta durante il secondo Split e ha visto i ragazzi guidati da Damiano Er Faina conquistare un risultato che li proietta verso la fase successiva del torneo. La squadra di Como è uscita dalla competizione, lasciando spazio ai semifinalisti. La partita si è conclusa con una vittoria agonisticamente intensa e combattuta per i Caesar.

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Milano, 15 maggio 2026 – I Caesar approdano in semifinale e sono pronti per la lotta al titolo. I ragazzi di Damiano Er Faina hanno vinto 5-4 contro la Zeta Como in una delle gare più emozionanti dell'intero secondo Split. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Al 6', i Caesar decidono di estrarre la secret card a disposizione per la gara: il fato vuole Star Player  (la squadra con questa carta può designare un proprio giocatore come Star Player, evidenziato da una fascia simile a quella del capitano, il primo gol di questo giocatore vale doppio, tranne dal 17' al 23') e la responsabilità ricade su Coulibaly. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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