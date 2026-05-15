Sabato si gioca la partita tra Juventus e Fiorentina, penultima giornata del campionato di Serie A 20252026. La Juventus punta a ottenere i punti necessari per qualificarsi in Champions League, mentre la Fiorentina cerca di riscattare una stagione difficile. La gara si svolgerà allo stadio di Torino, con le formazioni che sono state annunciate nelle ultime ore. La partita sarà trasmessa in diretta su alcuni canali televisivi e disponibile in streaming su piattaforme dedicate.

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bianconeri vogliono la qualificazione in Champions League, mentre per i viola è una questione di orgoglio. Juventus vs Fiorentina si giocherà domenica 17 maggio 2026 alle ore 12 presso lo Juventus Stadium JUVENTUS VS FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri sono terzi con un punto di vantaggio su Milan e Roma, ma possono addirittura guardare in alto; infatti la distanza con il Napoli è diminuita a soli due punti, per cui la squadra di Spalletti sogna anche il secondo posto. I viola, essendosi salvati, non hanno nulla da chiedere al campionato, ma tutto fa pensare che giocheranno una gara di orgoglio in virtù della rivalità storica con i bianconeri. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Fiorentina, trentasettesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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