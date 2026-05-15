Juve-Fiorentina | arbitra Massa di Imperia Il derby di Roma a Maresca

Per la partita tra Juventus e Fiorentina, l’arbitro designato è un ufficiale di gara proveniente da Imperia. La sfida tra Roma e la squadra di casa sarà invece diretta da un arbitro con esperienza ben consolidata. Le designazioni sono state comunicate dall’Aia e riguardano le gare in programma domenica 17 maggio, nella penultima giornata del campionato di Serie A. Le scelte degli arbitri si inseriscono nel quadro delle partite che chiuderanno la settimana di calcio italiano.

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ROMA – L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 37a giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 17 maggio 2026. Per il derby della Capitale tra Roma e Lazio designato Maresca, mentre per Juventus-Fiorentina Massa e per Genoa-Milan Sozza. Queste le designazioni complete: 1705 Como-Parma (ore 12) Zufferli; Genoa-Milan (ore 12) Sozza; Juventus-Fiorentina (ore 12) Massa; Pisa- Napoli (ore 12) Fourneau; Roma-Lazio (ore 12) Maresca; Inter-Verona (ore 15) Calzavara; Atalanta-Bologna (ore 18) Perenzoni; Cagliari- Torino (ore 20.45) Arena; Sassuolo-Lecce (ore 20.45) La Penna; Udinese-Cremonese (ore 20.45) Manganiello. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Juve-Fiorentina: arbitra Massa di Imperia. Il derby di Roma a Maresca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rigore Non Dato Alla Juventus | Fallo di lucumi su David | Bologna-Juventus 14/12/2025 Sullo stesso argomento Roma-Lazio, arbitra MarescaSarà Fabio Marasca a dirigere l’attesissimo derby della Capitale, una decisione maturata nelle ultime ore e ufficializzata con un leggero ritardo... Roma-Fiorentina, Zufferli arbitra, Di Paolo al VAR: precedenti sfavorevoliNella partita dell’Olimpico di questa sera contro la Fiorentina l’arbitro designato dall’AIA è Luca Zufferli. E' Fabio Maresca l'arbitro designato per Roma-Lazio, gara della 37/a giornata della Serie A anticipata alle 12 di domenica con gli altri match interessati alla corsa Champions. Massa Dirige Juventus-Fiorentina, Fourneau Pisa-Napoli, Genoa-Milan a Sozza e p x.com Juventus-Fiorentina verrà arbitrata da Massa. Gli arbitri della penultima giornataSono stati resi noti gli arbitri della 37a giornata di Serie A. A Massa la sfida tra Juventus e Fiorentina, fondamentale per la corsa Champions dei bianconeri. tuttojuve.com Juve-Fiorentina, lo scatto Champions con l’incubo di Kalulu al VAR. E arbitra chi in passato…Tutte le designazioni arbitrali della penultima giornata di Serie A: i precedenti bianconeri tra rigori non dati ed espulsioni ... tuttosport.com