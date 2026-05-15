Juve Atalanta Primavera 2-0 LIVE | Grelaud e Verde decidono i primi 45? INTERVALLO
Nella partita tra la Juventus e l’Atalanta valida per la 38ª giornata del campionato Primavera 202526, la prima frazione si è conclusa con un punteggio di 2-0 in favore della squadra di casa. Durante i primi 45 minuti, Grelaud e Verde hanno segnato i due gol che hanno deciso l’andamento dell’incontro. La cronaca della gara comprende moviole, azioni salienti e il tabellino aggiornato, offrendo una panoramica completa della sfida.
di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – vuole chiudere con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta Primavera 2-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45’+5? OCCASIONE ELIMOGHALE – Se lo divora qui Elimoghale. Da solo davanti ad Anelli in campo aperto calcia addosso all’estremo difensore orobico. 45’+3? Tiro Corigliano – Contropiede orchestrato dal classe 2009, che parte dalla destra e se la porta sul sinistro: tentativo rasoterra che viene murato in presa bassa da Anelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
LA COPPA ITALIA PRIMAVERA: PER L'ATALANTA UN GRANDE PUNTO DI PARTENZA #atalanta #seriea #primavera
Sullo stesso argomento
Juve Cagliari Primavera 0-0 LIVE: equilibrio nei primi 45? INTERVALLOCabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano.
Juventus Next Gen Bra 2-1 LIVE: Gunduz e Oboavwoduo decidono i primi 45? INTERVALLOdi Marco BaridonJuventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 2025/26...
Sugli spalti di Vinovo, in occasione di Juve Atalanta Primavera, sono presenti anche l’ad Damien Comolli e il ds Marco Ottolini Pieno sostegno del club all’Under 20 bianconera #Juventusnews24 facebook
Con la Juve per l’ultima di regular season @juventusfc U20 | MD38 Allianz Training Centre - Vinovo ? 15:00 CEST @tvdellosport atalanta.it/news/primavera… #JuveAtalanta #Primavera1 #GoAtalantaGo x.com
L'Atalanta pareggia e porta il punteggio su 1-1 all'ultimo minuto, poi batte la Juventus ai rigori (4-1) nella Finale di Coppa Italia Primavera reddit
Primavera, Juventus-Atalanta: le formazioni ufficialiLe formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta, match della 38ª giornata del campionato Primavera 1 2025/26 Trofeo Giacinto Facchetti, in programma alle ore 15 all’Allianz Training Centre di Vinovo (d ... calcioatalanta.it
DIRETTA | Juventus Atalanta Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 15 maggio 2026)Diretta Juventus Atalanta Primavera streaming video tv: i bianconeri chiudono qui la loro stagione, la Dea vuole blindare la qualificazione ai playoff. ilsussidiario.net