Juve Atalanta Primavera 2-0 LIVE | Elimoghale cestina un’altra occasione

Nella partita valida per la 38ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus ha battuto l'Atalanta con il punteggio di 2-0. Durante l'incontro, Elimoghale ha fallito un'occasione importante, mentre altre azioni sono state sventate o concluse senza successo. La cronaca della gara ha seguito passo passo le azioni più significative, con moviole e dettagli sui momenti salienti. La partita si è svolta senza ulteriori scontri o episodi di rilievo oltre a quelli già menzionati.

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