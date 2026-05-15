Juve Atalanta Primavera 2-0 LIVE | Elimoghale cestina un’altra occasione
Nella partita valida per la 38ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus ha battuto l'Atalanta con il punteggio di 2-0. Durante l'incontro, Elimoghale ha fallito un'occasione importante, mentre altre azioni sono state sventate o concluse senza successo. La cronaca della gara ha seguito passo passo le azioni più significative, con moviole e dettagli sui momenti salienti. La partita si è svolta senza ulteriori scontri o episodi di rilievo oltre a quelli già menzionati.
di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – vuole chiudere con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta Primavera 2-0: sintesi e moviola. 48? Sbaglia ancora Elimoghale – Durmisi fa un gran lavoro involandosi a sinistra e servendo centralmente il numero 27. Sbaglia però il controllo e cestina un’altra occasione. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 45’+5? OCCASIONE ELIMOGHALE – Se lo divora qui Elimoghale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
ATALANTA BASTA NASCONDERSI, IL SETTIMO POSTO NON VA BENE NEMMENO A LUCA PERCASSI.
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Con la Juve per l’ultima di regular season @juventusfc U20 | MD38 Allianz Training Centre - Vinovo ? 15:00 CEST @tvdellosport atalanta.it/news/primavera… #JuveAtalanta #Primavera1 #GoAtalantaGo x.com
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