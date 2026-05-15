Juve Atalanta Primavera 2-0 LIVE | Elimoghale cestina un’altra occasione

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per la 38ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus ha battuto l'Atalanta con il punteggio di 2-0. Durante l'incontro, Elimoghale ha fallito un'occasione importante, mentre altre azioni sono state sventate o concluse senza successo. La cronaca della gara ha seguito passo passo le azioni più significative, con moviole e dettagli sui momenti salienti. La partita si è svolta senza ulteriori scontri o episodi di rilievo oltre a quelli già menzionati.

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di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – vuole chiudere con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta Primavera 2-0: sintesi e moviola. 48? Sbaglia ancora Elimoghale – Durmisi fa un gran lavoro involandosi a sinistra e servendo centralmente il numero 27. Sbaglia però il controllo e cestina un’altra occasione. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 45’+5? OCCASIONE ELIMOGHALE – Se lo divora qui Elimoghale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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