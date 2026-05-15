Jonas Vingegaard fa il vuoto sul Blockhaus Pellizzari prova a resistere poi paga dazio
Sul Blockhaus, durante la prima tappa in salita della gara, il ciclista danese ha preso il comando della corsa lasciando indietro gli avversari. Un tentativo di resistenza da parte di un altro corridore si è protratto per alcuni chilometri, ma alla fine ha ceduto lasciando spazio alla fuga del leader. La fase finale ha visto il vincitore rafforzare la sua posizione in classifica generale, mentre un altro atleta ha dovuto rallentare, perdendo terreno.
Era il primo arrivo in salita, doveva esserci una svolta in classifica generale e non è mancato lo spettacolo. In vetta al Blockhaus trova il primo successo in carriera al Giro d’Italia Jonas Vingegaard: il danese della Visma Lease a Bike stacca tutti e va a prendersi una bellissima vittoria in solitaria. Resta in Maglia Rosa Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) che gestisce il grande margine a disposizione. Il primo attacco di giornata a sorpresa è stato di Jonathan Milan: velocista della Lidl-Trek all’attacco a caccia di punti per la maglia ciclamino al traguardo volante (obiettivo centrato). Con l’azzurro, che poi si è staccato, anche Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it
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