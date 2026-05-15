Jonas Vingegaard fa il vuoto sul Blockhaus Pellizzari prova a resistere poi paga dazio

Sul Blockhaus, durante la prima tappa in salita della gara, il ciclista danese ha preso il comando della corsa lasciando indietro gli avversari. Un tentativo di resistenza da parte di un altro corridore si è protratto per alcuni chilometri, ma alla fine ha ceduto lasciando spazio alla fuga del leader. La fase finale ha visto il vincitore rafforzare la sua posizione in classifica generale, mentre un altro atleta ha dovuto rallentare, perdendo terreno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui