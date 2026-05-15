John Cena elogia apertamente Mason Rook | Sono un suo fan

John Cena ha recentemente espresso pubblicamente il suo apprezzamento per Mason Rook, dichiarando di essere un suo fan. La dichiarazione è arrivata durante un evento pubblico, dove l’ex wrestler ha parlato della crescita del giovane atleta. Cena ha sottolineato il talento e la determinazione di Rook, indicando che lo segue con interesse. Questa testimonianza si aggiunge alle numerose occasioni in cui Cena ha supportato i nuovi volti della WWE, mostrando un’attenzione costante verso le promesse emergenti nel settore.

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John Cena sta ancora una volta usando il suo enorme prestigio per mettere in luce una giovane promessa della WWE. Nelle ultime settimane, il 17 volte campione del mondo ha elogiato più volte l’ex PROGRESS Atlas Champion, conosciuto nel circuito indipendente come Will Kroos. Oggi, in NXT, lotta con il nome di Mason Rook ed è rapidamente diventato uno dei nuovi volti più chiacchierati del roster. Rook è apparso per la prima volta nell’episodio di NXT del 28 aprile 2026, inizialmente presentato come un semplice “fan” tra il pubblico. In quell’occasione ha lasciato tutti a bocca aperta colpendo il campione NXT, Tony D’Angelo, con un spettacolare Moonsault. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - John Cena elogia apertamente Mason Rook: “Sono un suo fan” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Mason Rook: Alte aspettative e la tossicità dei socialBuongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad un altro appuntamento con la nostra rubrica dedicata al mondo di NXT. WWE: Mason Rook ufficialmente a NXT con la promessa di dominare tutte le categorieL’episodio di NXT del 12 maggio è stato particolarmente ricco di eventi, con uno dei momenti centrali che ha visto protagonista Mason Rook.