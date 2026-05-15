Joe Hendry ha ricordato con una certa emozione il suo debutto a WrestleMania lo scorso anno, durante il quale si è confrontato con Randy Orton. L’incontro si è svolto in occasione di WrestleMania 41, evento di grande risonanza nel mondo del wrestling. Hendry ha descritto quell’esperienza come qualcosa di particolare, sottolineando il senso di incredulità provato prima di salire sul ring. La sua analisi si concentra sui sentimenti vissuti in quei momenti, senza entrare in dettagli tecnici o opinioni personali.

Joe Hendry ha fatto il suo debutto a WrestleMania lo scorso anno contro Randy Orton, e recentemente ha ripensato a ciò che provava prima del suo ingresso sul ring. Hendry faceva ancora parte del roster della TNA ed era il campione del mondo della compagnia quando accettò la sfida aperta di Randy Orton. Hendry ha parlato di quell’esperienza durante la sua apparizione a Insight With Chris Van Vliet, definendola surreale. “Voglio dire, è difficile da descrivere a parole. Sono rimasto lì in piedi per quello che mi è sembrato un tempo infinito. Quando tutto questo accade, sembra quasi surreale. Ci sono stati sicuramente dei momenti in cui ho pensato: ‘Questa è la vita reale, vero? Non è un sogno elaborato’. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Joe Hendry: “L’incontro con Randy Orton a Wrestlemania 41 è stata un’esperienza surreale”.

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KOMPLETTES MATCH: Randy Orton vs. Joe Hendry: WrestleMania 41

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