Joe Hendry ha ricordato il suo debutto a WrestleMania 41, avvenuto contro Randy Orton, descrivendolo come un’esperienza surreale. Prima di salire sul ring, ha riflettuto sulle emozioni provate in quel momento. L’evento si è svolto qualche tempo fa e ha coinvolto due atleti noti nel mondo della lotta professionistica. Hendry ha condiviso i suoi pensieri riguardo a quell’istante, senza entrare in dettagli specifici sulla prestazione o sugli aspetti tecnici del match.

Joe Hendry ha fatto il suo debutto a WrestleMania 41 contro Randy Orton, e recentemente ha ripensato a ciò che provava prima del suo ingresso sul ring. Hendry faceva ancora parte del roster della TNA ed era il campione del mondo della compagnia quando accettò la sfida aperta di Randy Orton. Hendry ha parlato di quell’esperienza durante la sua apparizione a Insight With Chris Van Vliet, definendola surreale. “Voglio dire, è difficile da descrivere a parole. Sono rimasto lì in piedi per quello che mi è sembrato un tempo infinito. Quando tutto questo accade, sembra quasi surreale. Ci sono stati sicuramente dei momenti in cui ho pensato: ‘Questa è la vita reale, vero? Non è un sogno elaborato’. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Joe Hendry: “L’esordio a Wrestlemania 41 è stata un’esperienza surreale”.

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Joe Hendry WrestleMania 41 Entrance (LIVE!)

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