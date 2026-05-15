Italiani morti alle Maldive direttore MaRhe | Montefalcone bravissima stavamo organizzando crociera per studenti

Due italiani sono deceduti nelle Maldive, e il direttore di MaRhe ha commentato la vicenda affermando che la professoressa Monica Montefalcone era molto impegnata e stava organizzando una crociera per studenti. La notizia ha attirato l’attenzione sulla figura della docente, definita dal direttore come molto dedita al suo lavoro. La morte dei due italiani ha portato a un'attenzione mediatica sulla vicenda, senza che siano stati ancora resi noti dettagli specifici su cause o circostanze.

(Adnkronos) – "Quando muoiono sono sempre tutti bravi, ma la professoressa Monica Montefalcone non era brava, di più". A dirlo in un'intervista all'Adnkronos è il professore dell'Università Bicocca Paolo Galli, direttore di 'MaRhe' (Marine Research and Higher Education), il centro di ricerca e alta formazione che l'ateneo milanese ha aperto nel 2009 alle Maldive, sull'isola di Magoodhoo, nell'atollo di Faafu. Una roccaforte per lo studio degli ecosistemi tropicali e della barriera corallina, che ogni anno accoglie centinaia di studenti e ricercatori da tutto il mondo.? La professoressa Montefalcone non c'era mai stata, ma i due accademici italiani esperti dei reef maldiviani erano in contatto tra loro. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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