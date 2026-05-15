Italia-Emirati ministro Mazzi | Partnership strategica è un Paese amico
Il ministro del Turismo ha descritto la collaborazione tra Italia ed Emirati come una partnership strategica, definendola una relazione tra due Paesi amici. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato che i rapporti tra le due nazioni si sono consolidati negli ultimi anni, rafforzandosi attraverso accordi e iniziative condivise. Ha inoltre evidenziato il ruolo di questa collaborazione nel settore turistico, senza però entrare in dettagli specifici o commenti personali.
(LaPresse) – Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha commentato la partnership tra Italia ed Emirati Arabi Uniti: “Noi consideriamo questa partnership strategica, come è giusto che sia tra un Paese come il nostro, che ha un’importanza mondiale dal punto di vista della cultura, della ricchezza, della tradizione e della storia millenaria, e i Paesi come gli Emirati, che hanno il desiderio di investire nel mondo e in quelle nazioni che danno a loro più possibilità di trarre vantaggi, sia in termini culturali che in termini economici”, ha detto il ministro a margine di Investopia a palazzo Mezzanotte a Milano. “L’Italia è la più grande potenza culturale al mondo perché abbiamo il numero più alto di siti patrimonio dell’Unesco, ne abbiamo 61, uno in più della Cina che è 30 volte più grande”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Turismo, Mazzi: “Italia prima potenza culturale al mondo, strategica partnership con gli Emirati
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