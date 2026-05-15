Il ministro del Turismo ha descritto la collaborazione tra Italia ed Emirati come una partnership strategica, definendola una relazione tra due Paesi amici. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato che i rapporti tra le due nazioni si sono consolidati negli ultimi anni, rafforzandosi attraverso accordi e iniziative condivise. Ha inoltre evidenziato il ruolo di questa collaborazione nel settore turistico, senza però entrare in dettagli specifici o commenti personali.

(LaPresse) – Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha commentato la partnership tra Italia ed Emirati Arabi Uniti: “Noi consideriamo questa partnership strategica, come è giusto che sia tra un Paese come il nostro, che ha un’importanza mondiale dal punto di vista della cultura, della ricchezza, della tradizione e della storia millenaria, e i Paesi come gli Emirati, che hanno il desiderio di investire nel mondo e in quelle nazioni che danno a loro più possibilità di trarre vantaggi, sia in termini culturali che in termini economici”, ha detto il ministro a margine di Investopia a palazzo Mezzanotte a Milano. “L’Italia è la più grande potenza culturale al mondo perché abbiamo il numero più alto di siti patrimonio dell’Unesco, ne abbiamo 61, uno in più della Cina che è 30 volte più grande”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia-Emirati, ministro Mazzi: "Partnership strategica, è un Paese amico"

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Turismo, Mazzi: “Italia prima potenza culturale al mondo, strategica partnership con gli Emirati

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