Italia-Emirati Giorgetti | Partner importante chiave per il futuro

Il ministro dello sviluppo economico ha dichiarato che i rapporti tra Italia e Emirati Arabi Uniti sono già forti e che in prospettiva ci sono ampie possibilità di crescita e rafforzamento. Durante un evento a Milano, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione, definendola un elemento chiave per i progetti futuri. La discussione si è concentrata sugli ambiti di cooperazione economica e commerciale tra i due paesi, con particolare attenzione alle opportunità di investimento e sviluppo congiunto.

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Milano, 15 mag. (Adnkronos) - "Guardando al futuro, intravedo un grande potenziale per sviluppare ulteriormente e consolidare un rapporto già solido. Gli Emirati Arabi Uniti sono oggi un partner importante per l'Italia e un partner chiave per il futuro". Lo ha detto oggi il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenuto in video all'evento Investopia, in corso a Milano. "La nostra cooperazione continua a crescere sulla base di un rapporto stabile, aperto e credibile, nonché sul ruolo dell'Italia come partner affidabile e di fiducia - ha sottolineato il ministro -. E vorrei sottolineare ancora una volta che, nello scenario odierno, mantenere un dialogo aperto e strutturato non è solo utile: è essenziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Italia-Emirati, Giorgetti: "Partner importante, chiave per il futuro" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Generale Brennan (AFRICOM): "Italia partner chiave in Africa" Leggi anche: Magyar, 'pronto a parlare con Meloni, l'Italia partner chiave' Italia-Emirati, ministro Mazzi: Partnership strategica, è un Paese amico(LaPresse) - Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha commentato la partnership tra Italia ed Emirati Arabi Uniti: Noi consideriamo questa partnership ... lapresse.it Giorgetti a Investopia: Fase molto complessa ma l’Italia è solidaL’intervento in videocollegamento del ministro dell’Economia a Investopia Global. Gli Emirati? Un partner chiave per il futuro ... repubblica.it