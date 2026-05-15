Ita Airways lancia le tariffe green ecco perché piacciono ai passeggeri

Ita Airways ha annunciato il lancio di nuove tariffe green, rivolte ai passeggeri interessati a opzioni più sostenibili. Le offerte sono state introdotte seguendo le linee guida del gruppo Lufthansa, integrando iniziative specifiche per ridurre l’impatto ambientale. Le tariffe comprendono servizi e pratiche che incentivano un viaggio più ecologico, attirando così una clientela sensibile alle tematiche ambientali. La compagnia ha comunicato che queste misure fanno parte di un piano più ampio di sostenibilità, senza però fornire dettagli sui costi o sui parametri tecnici adottati.

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Con Ita Airways da oggi è possibile viaggiare in modo più sostenibile. La compagnia ha ampliato la propria offerta lanciando le Green Fare, tariffe che permettono ai passeggeri di contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Ita si allinea così alle politiche di decarbonizzazione di Lufthansa Group, che da tempo investe sulla salvaguardia dell’ambiente. Le Green Fare, infatti, non sono una novità per il gruppo tedesco, che ha introdotto questa opzione già nel 2023. L’obiettivo è dare possibilità di scelta ai passeggeri che vogliono contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, ad esempio sostenendo l’utilizzo di carburanti meno inquinanti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ita Airways lancia le tariffe green, ecco perché piacciono ai passeggeri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Toyota Aygo X Hybrid (2026) | Perché Comprarla... e perché no Sullo stesso argomento Caos ad Alghero: volo Ita Airways cancellato, passeggeri bloccati? Domande chiave Come può un volo cancellato senza preavviso compromettere impegni medici urgenti? Perché la proposta di Ita Airways per la sera è... Lavorare in Toscana: ecco le migliori aziende e perché piacciono ai dipendentiFirenze, 7 aprile 2026 – Ci sono due realtà toscane (Eli Lilly e Vianova) tra i 75 migliori ambienti di lavoro italiani, realtà e aziende simbolo di... Ita Airways lancia le tariffe green, ecco perché piacciono ai passeggeriIta adotta le policy del gruppo Lufthansa con le offerte che includono iniziative per la riduzione delle emissioni di Co2 come l’uso di carburanti meno inquinanti ... msn.com L'inviato speciale del presidente Donald Trump ha proposto alla FIFA di sostituire l’Iran con l’Italia ai prossimi Mondiali di calcio. L’idea è stata avanzata da Paolo Zampolli al presidente della FIFA Gianni Infantino e allo stesso Trump, sostenendo che il palmar x.com Ita Airways lancia le Green Fare per la protezione ambientaleITA Airways amplia la propria offerta e introduce le nuove Green Fare, tariffe che includono una quota destinata al sostegno di iniziative per la riduzione delle emissioni di Co2. (ANSA) ... ansa.it