Isernia Mozart risuona nel chiostro | l’omaggio dei fiati I Galanti Perosi

A Isernia, nel chiostro di un edificio storico, si svolge un concerto dedicato a Mozart con l’ensemble di fiati I Galanti Perosi. L’evento propone un’esecuzione che utilizza oboi e clarinetti, combinando composizioni del periodo barocco e musica contemporanea. L’appuntamento è previsto in un luogo aperto al pubblico, offrendo un’esperienza musicale che unisce stili e epoche diverse attraverso strumenti a fiato. La proposta musicale coinvolge gli ascoltatori in un viaggio tra passato e presente, senza l’uso di strumenti a tastiera o archi.

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? Punti chiave Come si può ascoltare Mozart solo con oboi e clarinetti?. Dove si terrà questo viaggio sonoro tra barocco e contemporaneo?. Come si prenota un posto nel chiostro per evitare il sovraffollamento?. Perché i giovani talenti molisani sono protagonisti di questo progetto?.? In Breve Ventidue maggio ore 18:30 presso il Chiostro di Palazzo San Francesco a Isernia.. Venti musicisti coordinati dal Maestro Lelio Di Tullio eseguiranno il repertorio.. Collaborazione tra Associazione Armonia, Conservatorio Lorenzo Perosi e Liceo Musicale Galanti.. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria via sito o WhatsApp per posti limitati.. Il ventiduesimo maggio alle ore 18:30, il Chiostro di Palazzo San Francesco a Isernia accoglierà l’ensemble di oboi e clarinetti I Galanti Perosi per un omaggio musicale a Wolfgang Amadeus Mozart. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia, Mozart risuona nel chiostro: l’omaggio dei fiati I Galanti Perosi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L'omaggio a Mozart sul battello per l'isola Bisentina nel lago di BolsenaA 270 anni dalla nascita di Mozart, la Tuscia decide di celebrarlo con “Opera boat - Omaggio a Mozart”. Ambient days nel chiostro dei Cappuccini di Mesagne: appuntamento il 25 aprileIl 25 aprile, alle ore 19:00, il Chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini di Mesagne accoglie la preview del festival Ambient Days, in vista della...