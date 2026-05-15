Ischia sicurezza e prevenzione nelle cure termali

Da teleclubitalia.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ischia, l’Asl Napoli 2 Nord ha adottato misure e protocolli specifici per garantire la sicurezza durante le cure termali. Le iniziative sono state avviate per prevenire eventuali rischi e assicurare un’esperienza sicura ai visitatori che usufruiscono delle strutture termali dell’isola. Queste azioni riguardano procedure di controllo e norme di sicurezza, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e mantenere gli standard nelle strutture dedicate alle terapie termali.

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