Ischia sicurezza e prevenzione nelle cure termali

A Ischia, l’Asl Napoli 2 Nord ha adottato misure e protocolli specifici per garantire la sicurezza durante le cure termali. Le iniziative sono state avviate per prevenire eventuali rischi e assicurare un’esperienza sicura ai visitatori che usufruiscono delle strutture termali dell’isola. Queste azioni riguardano procedure di controllo e norme di sicurezza, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e mantenere gli standard nelle strutture dedicate alle terapie termali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui