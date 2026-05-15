Irpiniavventura escursione a Monte San Costanzo e dogtrekking sul Partenio

Domenica 17 maggio 2026, Irpiniavventura organizza due escursioni simultanee, una nella Penisola Sorrentina e l’altra nel cuore dell’Irpinia. Le attività prevedono un’escursione a Monte San Costanzo e un dogtrekking sul Monte Partenio. La partecipazione richiede una prenotazione obbligatoria, effettuabile attraverso le pagine dedicate sul sito dell’associazione. Le iniziative si svolgono nello stesso giorno, offrendo agli appassionati di natura e attività all’aperto due opportunità diverse nello stesso appuntamento.

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