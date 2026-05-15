IRES Piemonte e Università di Torino un' alleanza strategica | siglato l' accordo triennale nella cornice del Salone del Libro 2026
Durante il Salone del Libro 2026 è stato firmato un accordo triennale tra l’Università di Torino e l’Ires Piemonte. L’intesa prevede una collaborazione per sviluppare nuove strategie legate alle politiche pubbliche nella regione. Entrambe le istituzioni mirano a condividere risorse e competenze per analizzare e migliorare le iniziative pubbliche sul territorio. La firma rappresenta un momento di confronto tra le due realtà per definire progetti comuni e promuovere studi e ricerche in ambito regionale.
L’Università di Torino e l’Ires Piemonte uniscono le forze per ridisegnare le politiche pubbliche del territorio. L'accordo attuativo, firmato venerdì 15 maggio nella cornice del Salone Internazionale del Libro 2026, avvia una collaborazione triennale che punta a trasformare la ricerca accademica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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