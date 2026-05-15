IRES Piemonte e Università di Torino un' alleanza strategica | siglato l' accordo triennale nella cornice del Salone del Libro 2026

Durante il Salone del Libro 2026 è stato firmato un accordo triennale tra l’Università di Torino e l’Ires Piemonte. L’intesa prevede una collaborazione per sviluppare nuove strategie legate alle politiche pubbliche nella regione. Entrambe le istituzioni mirano a condividere risorse e competenze per analizzare e migliorare le iniziative pubbliche sul territorio. La firma rappresenta un momento di confronto tra le due realtà per definire progetti comuni e promuovere studi e ricerche in ambito regionale.

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