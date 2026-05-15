Un uomo ha raccontato di aver condiviso con il padre momenti di difficoltà economica, durante i quali dormivano in auto per risparmiare sui costi di alloggio. Ha anche descritto come il padre recuperasse gli snack avanzati a colazione per utilizzarli nei pasti successivi, come pranzo e cena. La testimonianza evidenzia un tentativo di affrontare le difficoltà quotidiane con soluzioni pratiche e di risparmio. La narrazione è stata condivisa in un contesto di intervista o testimonianza pubblica.

“Io e papà dormivamo in auto per risparmiare. Lui raccoglieva gli snack avanzati a colazione per il pranzo e la cena”. La storia di Luciano Darderi parte da qui, da sacrifici che oggi sembrano lontanissimi mentre il tennista italo-argentino si prepara a giocare la prima semifinale della carriera agli Internazionali d’Italia. Ma per arrivare fino al Foro Italico, il torneo che sognava da bambino, Darderi ha attraversato anni difficili, vissuti sempre accanto al padre – coach Gino. Nato a Villa Gesell, in Argentina, nel febbraio 2002, Darderi ha iniziato a giocare prestissimo. “Mio padre era maestro di tennis, mi ha dato una racchetta e mi ha portato in giro per i tornei”, ha raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io e papà dormivamo in auto per risparmiare. Lui raccoglieva gli snack rimasti a colazione per pranzo e cena”: Darderi racconta la sua storia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

schiscia vs pranzo fuori: portarsi il pranzo da casa fa risparmiare fino a circa 3.200€ all'anno, quasi due stipendi in più. l’educazione finanziaria parte dalle piccole cose? Analisi di Bravo: pranzare fuori può arrivare a costare addirittura circa il 20% del reddito lordo mensile.

AJ Styles: “Se Brock Lesnar si è ritirato lo capisco, io lui e John Cena abbiamo la stessa età”.La carriera dominante di Brock Lesnar nel wrestling professionistico sembra essere giunta al termine a WrestleMania 42, dove si è slacciato gli...

Darderi: Mia nonna mi dava di nascosto la pensione, da solo a Roma a 13 anni. Con l'Italia non per soldiLuciano oggi in semifinale con Ruud agli Internazionali si racconta: Mio padre mi portava in giro per tornei, dormivamo in macchina per risparmiare. Durante il Covid rimasi chiuso in un circolo roman ... msn.com

Quella volta che io e Darderi abbiamo rischiato la vita‘Marcello, io voglio diventare l’unico 2002, insieme a Musetti, a raggiungere la classifica italiana di 2.4’. Questa storia, che poteva finire in tragedia, inizia così, nell’agosto del 2017, con le ... spaziotennis.com