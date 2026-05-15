Invito a interrompere i lavori di costruzione dell’area ecologica interrata nei pressi della Propositura i cittadini organizzano una petizione
Il 15 maggio 2026, i cittadini di Arezzo hanno avviato una petizione per chiedere l’interruzione dei lavori di costruzione dell’area ecologica interrata vicino alla Propositura. La petizione è stata promossa da residenti e associazioni locali che si oppongono alla realizzazione di questa struttura. La richiesta arriva in seguito all’avvio delle operazioni di cantiere nella zona, senza che siano stati ancora comunicati dettagli sul progetto ai cittadini.
Arezzo, 15 maggio 2026 – . «In merito alla creazione di alcune aree ecologiche interrate all’interno del borgo di Anghiari, pur riconoscendo la reale necessità di migliorare la gestione dei rifiuti e di individuare soluzioni funzionali ed efficienti per il paese, riteniamo che interventi di così forte impatto debbano essere progettati con maggiore attenzione, sensibilità e condivisione con la cittadinanza, soprattutto quando interessano luoghi di alto valore storico, architettonico e paesaggistico.. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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