Invito a interrompere i lavori di costruzione dell’area ecologica interrata nei pressi della Propositura i cittadini organizzano una petizione

Il 15 maggio 2026, i cittadini di Arezzo hanno avviato una petizione per chiedere l’interruzione dei lavori di costruzione dell’area ecologica interrata vicino alla Propositura. La petizione è stata promossa da residenti e associazioni locali che si oppongono alla realizzazione di questa struttura. La richiesta arriva in seguito all’avvio delle operazioni di cantiere nella zona, senza che siano stati ancora comunicati dettagli sul progetto ai cittadini.

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