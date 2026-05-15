Invecchiare in sicurezza | i Carabinieri spiegano agli anziani come proteggersi dalle truffe

Martedì si è svolto un incontro presso l’ostello “Guicciradi” di Piateda, parte del progetto “Invecchiare in sicurezza”. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dei Carabinieri, tra cui il comandante della Compagnia di Sondrio e quello della Stazione di Ponte in Valtellina. Durante l’incontro, sono stati illustrati ai cittadini anziani i principali metodi utilizzati nelle truffe e le strategie per riconoscerle e difendersi. Sono state fornite anche indicazioni pratiche per evitare raggiri e proteggere i propri beni.

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Nella giornata di martedì si è tenuto un incontro presso l’ostello “Guicciradi” di Piateda nell’ambito del progetto “invecchiare in sicurezza”, che ha visto riuniti l’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Comandante della Compagnia di Sondrio e dal Comandante della Stazione di Ponte in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rassegna un po' così #DanieleAzzolini #PietroBertellino #MarcoBo @tuttosport 13/05/2026 #IBN26 @InteBNLdItalia #Jannik #Sinner #Pellegrino #Darderi #Zverev #Musetti #Ruud #ErraniPaolini x.com Etica della fotografia infantile reddit