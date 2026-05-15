Invecchiare in sicurezza | i Carabinieri spiegano agli anziani come proteggersi dalle truffe
Martedì si è svolto un incontro presso l’ostello “Guicciradi” di Piateda, promosso nell’ambito del progetto “Invecchiare in sicurezza”. All’evento hanno partecipato rappresentanti dei Carabinieri della Compagnia di Sondrio e della Stazione di Ponte in Valtellina. Durante l’iniziativa, i militari hanno illustrato agli anziani le principali strategie per riconoscere e difendersi dalle truffe più comuni, fornendo consigli pratici e informazioni utili per aumentare la tutela personale.
Nella giornata di martedì si è tenuto un incontro presso l’ostello “Guicciradi” di Piateda nell’ambito del progetto “invecchiare in sicurezza”, che ha visto riuniti l’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Comandante della Compagnia di Sondrio e dal Comandante della Stazione di Ponte in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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