Interporti siciliani Schifani incontra il neo amministratore Pivetti

Il presidente della Regione siciliana ha incontrato questo pomeriggio il nuovo amministratore unico della Società interporti siciliani, partecipata dalla Regione. L'incontro si è svolto a Palazzo d'Orléans e ha visto la presenza del presidente regionale e del neo nominato amministratore. La Sis è una società che si occupa della gestione degli interporti nell'isola. La nomina di Pivetti è stata resa nota nei giorni scorsi.

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