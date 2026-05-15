Interporti siciliani Schifani incontra il neo amministratore Pivetti

Da agrigentonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione siciliana ha incontrato questo pomeriggio il nuovo amministratore unico della Società interporti siciliani, partecipata dalla Regione. L'incontro si è svolto a Palazzo d'Orléans e ha visto la presenza del presidente regionale e del neo nominato amministratore. La Sis è una società che si occupa della gestione degli interporti nell'isola. La nomina di Pivetti è stata resa nota nei giorni scorsi.

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Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha incontrato questo pomeriggio a Palazzo d'Orléans Michele Pivetti, il neo amministratore unico della Sis, Società interporti siciliani, partecipata della Regione.Nel corso del cordiale confronto, sono stati affrontati i temi legati alle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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