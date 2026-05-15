Internazionali la pioggia blocca allenamento di Sinner | Jannik scappa via

Durante gli Internazionali d’Italia 2026, l’allenamento di Jannik Sinner è stato interrotto dalla pioggia, impedendogli di proseguire con le sessioni previste. Oggi, venerdì 15 maggio, era in programma la semifinale contro Daniil Medvedev nel Masters 1000 di Roma, ma le condizioni meteorologiche hanno portato a uno stop improvviso. Il tennista italiano ha lasciato il campo senza completare gli allenamenti programmati, mentre le condizioni del tempo hanno influenzato gli impegni di altri giocatori nel torneo.

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(Adnkronos) – Jannik Sinner 'scappa' dalla pioggia agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro dovrebbe sfidare Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma. La giornata del Foro Italico però è condizionata dalla pioggia che si è abbattuta sulla Capitale, tanto che la prima semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud è stata sospesa dopo soli cinque game. Sinner, che aveva iniziato il suo allenamento sui campi del Foro Italico nel primo pomeriggio, è stato costretto a 'scappare' via con l'intensificarsi della pioggia, come mostrato in un video pubblicato da SkySport. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMA | Internazionali di Tennis, 2026 Sullo stesso argomento Pescara: pioggia blocca l’allenamento, Giampaolo ricalibra la rosaLe condizioni atmosferiche avverse hanno costretto lo staff tecnico del Pescara a modificare radicalmente il programma di preparazione in vista della... Sinner a Miami: maltempo blocca l’allenamento, in giocoIl n°2 del mondo, Jannik Sinner, ha fatto il suo ingresso a Miami con l’obiettivo di bissare il trionfo ottenuto a Indian Wells. Sinner-Medvedev a rischio rinvio, la pioggia può far slittare la semifinale del Masters 1000 di Roma. Come funziona per i bigliettiLe condizioni meteorologiche potrebbero complicare il normale svolgimento del programma odierno agli Internazionali Bnl d'Italia. Sul Centrale si ... msn.com Cosa succede in caso di pioggia agli Internazionali di Roma: il protocollo su sospensione e rinvioLa pioggia potrebbe condizionare questa giornata al Foro Italico, dove sono in programma le semifinali Sinner-Medvedev e Darderi-Ruud ... fanpage.it