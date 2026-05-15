Internazionali d’Italia | Darderi-Ruud interrotto dalla pioggia Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio

Il match tra un tennista italiano e uno norvegese agli Internazionali d’Italia è stato interrotto dalla pioggia con il punteggio di 4-1 in favore di Ruud. Contestualmente, il riscaldamento di un altro giocatore italiano è stato sospeso in attesa della semifinale contro un avversario russo. Nel doppio, invece, Bolelli e Vavassori sono riusciti ad accedere alla semifinale dopo aver superato gli avversari. La pioggia ha fermato diversi incontri in programma nel giorno delle partite più attese.

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Il match tra l’azzurro e il norvegese è fermo sul 4-1 per Ruud; sospeso anche il riscaldamento di Sinner in attesa della semifinale contro Medvedev. In campo maschile la coppia italiana supera le teste di serie numero uno HeliovaaraPatten con il punteggio di 7-5 7-6. Roma si ferma per la pioggia, ma l’Italia sorride lo stesso. Al Foro Italico gli Internazionali d’Italia 2026, Masters 1000 ATP sulla terra rossa romana, vivono una giornata condizionata dal maltempo: la prima semifinale del singolare tra Luciano Darderi e Casper Ruud è stata interrotta dagli elementi, mentre nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori regalano una bella notizia ai tifosi azzurri, approdando alle semifinali. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Internazionali, Bolelli e Vavassori volano in semifinale nel doppioAGI - Andrea Bolelli e Simone Vavassori si sono qualificati per la semifinale del doppio agli Internazionali d'Italia battendo la coppia formata dal... Atp Miami 2026, Bolelli-Vavassori in semifinale nel doppioSimone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano l’accesso in semifinale nel torneo di doppio maschile all’Atp Miami 2026. Darderi-Ruud agli Internazionali d'Italia per un posto in finale. Incognita meteo | Live x.com Darderi-Ruud diretta 1-4, la semifinale di Roma: dove vederla (anche in chiaro) e precedenti. Partita sospesa per pioggiaDopo la partita straordinaria disputata contro Jodar, vinta al termine di oltre 3 ore di match, Luciano Darderi è pronto a tornare in campo per la semifinale degli Internazionali ... ilmessaggero.it Darderi-Ruud, in diretta la semifinale degli Internazionali d'Italia. L'azzurro punta alla prima finale di un Master 1000Luciano Darderi è alla sua prima semifinale in un Masters 1000. Il 24enne Italo-argentino affronta il norvegese Casper Ruud, ex n. 2 del mondo e attuale numero 20, per un posto nella finale degli Inte ... tg.la7.it